Tour de France - On boucle la 15e étape : le joli numéro de Bauke Mollema, coup de chaud pour Chris Froome

À la veille de la deuxième journée de repos, le classement général demeure inchangé. Piégé, puis victime d'un problème mécanique, le maillot jaune Chris Froome (Sky) a dû aller puiser dans ses ressources pour ne pas laisser ses rivaux s'échapper. Derrière le Britannique, on retrouve Fabio Aru (Astana) et Romain Bardet (AG2R-La Mondiale), respectivement à 18 et 23 secondes. Dan Martin (Quick Step-Floors), qui a repris 13 secondes aux autres leaders dans le final, réintègre le Top 5. Nairo Quintana (Movistar) a perdu tout espoir de podium à Paris.