Tour de France - 11e étape : une échappée victorieuse à Pau, ville incontournable de la Grande Boucle ?

Les Pyrénées sont en approche et les étapes de montagnes qui vont avec. Mais avant ça, le peloton de la Grande Boucle 2017 s'apprête à vivre une nouvelle journée en plaine, avec une 11e étape longue de 203,5 kilomètres entre Eymet et Pau. Le tracé, à travers les Landes et le Gers, ne propose aucune difficulté pouvant mettre à mal les leaders d'équipes. Croisons toutefois les doigts pour que cette étape nous offre une (ou plusieurs) échappée(s). Ce qui manque bien (trop) souvent sur le Tour, comme le faisait remarquer Yoann Offredo à LCI.