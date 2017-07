Tour de France - 12e étape : Froome, Aru, Quintana... bataille entre favoris sur la piste de James Bond

La voici, la voilà, la grande et longue étape de montagne (214,5 kilomètres) des Pyrénées. Elle est considérée comme l'une des plus dures de cette édition. Et pour cause, avec six difficultés classées dont un col hors-catégorie, le Port de Balès (11,7 km à 7,7%) et l'enchaînement Col de Peyresourde (9,7 km à 7,8 km) et montée vers Peyragudes (2,4 km à 8,4%), le peloton risque d'imploser. Dans le dernier kilomètre, le passage à 16% sur 200 mètres pourrait finir d'achever les moins téméraires.