Tour de France - 16e étape : échappée ou sprint massif, la grande inconnue pour le final à Romans-sur-Isère

On prend les mêmes et on recommence. Comme après la première journée de repos, le peloton a le droit à une reprise en douceur. Ce mardi 18 juillet, la 16e étape, entre le Puy-en-Velay et Romans-sur-Isère (165 kilomètres), devrait voir la formation rapide d'une échappée dans la Côte de Boussoulet (4,5 km à 6,3%), à partir du km 20. Les coureurs qui en feront partie devraient être repris après la traversée du Rhône pour un finish au sprint. À condition que le vent ne vienne pas s'en mêler.