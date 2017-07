Tour de France - 17e étape : le Galibier, un géant des Alpes théâtre du règlement de comptes entre Froome, Aru et Bardet

Annulé en 2015 en raison d'un risque d'éboulement, l'ascension du Galibier - perché à 2645 mètres, le sommet culminant de cette édition 2017 - fait son grand retour sur le tracé du Tour après six longues années d'absence. Ce col, ce que les Alpes présentent de plus prestigieux dixit les connaisseurs, est le plus illustre de la Grande Boucle. Royaume des grimpeurs depuis 1947, ce "monstre sacré" devrait permettre aux favoris de s'exprimer, de faire basculer une situation en leur faveur... ou défaveur. Cela promet d'être explosif devant comme derrière.