Tour de France - 18e étape : l'Izoard, le sommet de la Grande Boucle où tout va se jouer pour Froome et Bardet

ÉTAPE 18 - Deux petits jours dans les Alpes et puis s'en va. Ce jeudi 19 juillet, le peloton s'élance de Briançon, direction l'Izoard, pour la dernière arrivée au sommet du Tour de France. Cette ultime étape de montagne sera l'occasion pour les grimpeurs et les favoris (Froome, Bardet, Uran et peut-être encore Aru) de faire la différence.