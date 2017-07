Tour de France - 5e étape : la Planche des Belles Filles, premier juge de paix et grand rendez-vous pour les favoris

La revoilà ! Comme en 2012 et 2014, et donc pour la troisième fois en cinq ans, le peloton du Tour de France va se mesurer aux désormais célèbres lacets de la Planche des Belles-Filles. La station haut-saônoise accueille ce mercredi 5 juillet, la 5e étape longue de 160,5 kilomètres. Introduite en 2012, et aujourd'hui réputée dans le monde entier, la montée finale (5,9 km à 8,5%, maximul 20%) promet d'être dantesque. Auparavant, la Côte d'Esmoulières (2,3 km à 8%) va servir de mise en bouche.