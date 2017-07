Tour de France - 9e étape : Col de la Biche, Grand Colombier, Mont du Chat... voilà la montagne !

Redoutée et redoutable. Une semaine après le Grand Départ de France, et après avoir avalé 1415 kilomètres de routes sans le moindre jour de repos, les 22 équipes du peloton se mesurent à l'une des étapes clés de ce Tour de France. Entre Nantua et Chambéry, les coureurs vont devoir se coltiner pas moins de six difficultés, dont deux "hors-catégorie" : le Col de la Biche (10,5 km à 9%) et le Grand Colombier (8,5 km à 9,9%, maximum 22%). Tout ça avant l'explication finale au Mont du Chat (8,7 km à 10,3%), une ascension vertigineuse qui culmine à 1500 m et... qui n'était plus au programme de la Grande Boucle depuis 1974.