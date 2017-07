Tour de France : Peter Sagan exclu après avoir provoqué la chute de Cavendish

Peu après l'arrivée à Vittel, avant que la sanction tombe, le Slovaque reconnaissait une part de responsabilité dans la chute du sprinteur de Dimension Data. Mais il assurait ne pas avoir vu le Britannique filer sur sa droite dans la lutte finale. "Oui c'est un peu de ma faute, expliquait Sagan. J'ai voulu prendre la roue de Kristoff. Mark est venu de l'arrière et je ne l'ai pas vu me doubler par la droite. Je n'ai pas eu le temps de me déporter sur la gauche pour l'éviter. Il m'a touché et il est tombé. C'est le sprint mais je suis désolé pour ça. Greipel était énervé contre moi mais je ne sais pas pourquoi. Oui, je lui présente mes excuses parce que ce n'est pas joli de tomber comme ça."





De son côté, Cavendish avouait ne pas comprendre ce geste. "Qu'il fasse un écart, passe encore, expliquait-il à l'arrivée. Mais le coude... Ça ne me plaît pas qu'il ait mis son coude comme cela. Une chute est une chute. Mais j'aimerais avoir des explications concernant le coude." Pas sûr que l'excuse avancée par Sagan le satisfasse.