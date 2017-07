Tour de France : Romain Bardet va-t-il résister à Rigoberto Uran et sauver sa deuxième place ?

Pointé à seulement 6 secondes de Bardet et 29 de Froome au classement général, Uran sait que cette étape peut tout faire basculer. Surtout en sa faveur. "Le contre-la-montre sera important évidemment. Nous savons qui est devant mais c'est un chrono qui va devoir être abordé par étapes et ça me convient bien. On verra comment je me sens. Je vais continuer à me battre jusqu’au bout", a-t-il prévenu jeudi soir, à l'arrivée au sommet de l'Izoard.