Tour de France : 4 questions sur cette dernière semaine qui s'annonce palpitante

Très disputé, le maillot vert devrait être l'objet d'une intense lutte entre Marcel Kittel (Quick-Step) et Michael Matthews (Sunweb). Si le premier a déjà gagné cinq étapes du Tour 2017, une performance impressionnante, il pourrait être beaucoup moins à l'aise que le second lors des étapes à venir, notamment en haute montagne mercredi et jeudi. Bon grimpeur et polyvalent, Matthews pourrait grapiller de précieux points en vue de l'arrivée à Paris.





Le maillot à pois rouges semble, lui, beaucoup moins disputé. Le Français Warren Barguil (Sunweb) fait figure d'immense favori après sa victoire à Foix le 14 juillet dernier, et on voit mal qui pourrait le concurrencer cette année. La bataille pour le maillot blanc du meilleur jeune promet d'être plus haletante. Deux jeunes grimpeurs s'opposent : le Britannique Simon Yates (Oricca-Scott) et son challenger Louis Meintjes (UAE), à 3 minutes. Le Français Pierre Latour (AG2R) est troisième à plus de 11 minutes derrière Yates.