Tour de France - On boucle la 8e étape : Calmejane - Démare, fortune diverse pour les Français

Et de deux pour les Français ! Aux Rousses, Lilian Calmejane (Direct Énergie) s'est imposé avec courage ce samedi, à l'issue de la 8e étape. La deuxième victoire depuis le début du Tour de France, après celle d'Arnaud Démare ce mardi à Vittel. Auteur d'un numéro exceptionnel et malgré des crampes en fin de course, le Français s'est emparé du maillot à pois.





Cerise sur le gâteau : un autre Français, en la personne du grimpeur normand Guillaume Martin (Wanty-groupe Gobert), complète ce podium de cette étape complètement folle. Chris Froome (Sky), qui s'est fait une frayeur, reste en jaune.