Tour de France : 5 choses à savoir sur Warren Barguil, vainqueur au sommet de l'Izoard et maillot à pois assuré à Paris

Warren, en voilà un prénom qui n'est pas commun. Digne des plus grandes stars du cinéma américain. Enfin, pas vraiment. La mère du coureur avait expliqué l'origine du prénom Warren il y a quelques années dans L'Equipe. "Warren ? Comme je m'appelle Betty, certains en avaient déduit que c'était pour 'Warren Be (a)tty'. Mais pas du tout, j'ai découvert un jour ce prénom sur une étiquette d'écolier, et il m'a plu. C'est le seul 'Warren' dans le vélo et Warren Barguil, ça sonne bien, non ?" Dans le peloton, c'est ''Wawa''.