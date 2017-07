Tour de France : Romain Bardet peut-il gagner ?

Pour l'emporter, l'Auvergnat devait "prendre plus de temps dans la montagne", jugeait Frédéric Grappe. Mais, s'empressait de préciser le directeur de la performance de l'équipe FDJ, "les écarts en montagne sont de plus en plus rares. Nous ne sommes plus à l'époque où un coureur pouvait partir tout seul devant et prendre du temps". Ce qui s'est vérifié au sommet du Galibier où, malgré trois solides banderilles plantées dans le peloton des favoris, Bardet ne s'est débarrassé, ni de Froome, ni de Rigoberto Uran, l'autre menace du classement général. Excellent gestionnaire de sa course, le discret Colombien s'est même payé le luxe de passer devant le leader AG2R au général, le devançant... d'un millième. Le mérite de l'étape aura été d'éloigner Fabio Aru, alors deuxième, du podium.





Que reste-t-il à espérer pour Bardet ? Un feu d'artifice dans le col de l'Izoard. Ça tombe bien, le Français a toujours jugé que ce serait le juge de paix du Tour. L'arrivée au sommet, après 14,1 kilomètres de montée à 7,3%, devrait fixer tout le monde. Si Bardet compte plus d'une minute d'avance sur Froome, tout est possible. Sinon...