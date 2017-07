Tour de France : la der de Thomas Voeckler

Mais s'il admet volontiers que son "histoire est liée au Tour de France", ce puncheur marchant à peu près bien sur tous les terrains a su laisser sa trace sur d'autres circuits. Deux fois champion de France, il a également remporté des courses World Tour à Plouay ainsi qu'à Québec, et laissé sa trace dans des monuments du cyclisme comme l'Amster Gold Race (5e) et Liège-Bastogne-Liège (4e). Homme d'une seule équipe, celle de Jean-René Bernaudeau, qui s'appellera tour à tour Bonjour, Bouygues Telecom ou Direct Energie, il aura été de cette génération de coureurs français des années 2000 dont on ne se sera jamais demandé s'ils allaient gagner le Tour : Sandy Casar, Sylvain Chavanel... Autant de talents qui devaient supporter l'attente d'un successeur à Bernard Hinault, dernier tricolore vainqueur du Tour, sans pouvoir contester la domination d'un certain Lance Armstrong. Mais qui venaient faire vibrer les spectateurs sur le bord des routes. Ce que Voeckler ne s'est pas privé de faire cette année, se glissant dans quelques échappées. Sans succès, mais on parie que ce n'était pas ce qui comptait le plus à ses yeux.