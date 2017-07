Tour de France - On boucle la 16e étape : Matthews l'emporte au sprint, Dan Martin piégé dans une bordure

La journée parfaite. Vainqueur à Romans-sur-Isère mardi lors d'un sprint en effectif réduit, Michael Matthews a signé son deuxième succès, après celui de Rodez samedi. Mais en plus de la victoire d'étape, l'Australien de l'équipe Sunweb a effectué une opération en or dans sa quête du maillot vert. Entre les points du sprint intermédiaire et ceux de l'arrivée, il a repris 55 points à Marcel Kittel, lâché en début d'étape. Il ne pointe désormais plus qu'à 29 unités de lui. La lutte pour le maillot de meilleur sprinteur est belle et bien relancée.