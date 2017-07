Tour de France : Romain Bardet peut-il gagner ?

Ce qui semble certain, c'est que Bardet doit profiter des deux dernières étapes de montagne pour prendre le plus d'avance sur Froome. Pour Frédéric Grappe, directeur de la performance de l'équipe FDJ et chercheur en sciences du sport, une victoire de Bardet est possible "s'il arrive à prendre plus de temps dans la montagne". Mais l'expert s'empresse de nuancer son hypothèse : "Les écarts en montagne sont de plus en plus rares. Nous ne sommes plus à l'époque où un coureur pouvait partir tout seul devant et prendre du temps".





Reste les descentes, comme celle de l'arrivée à Serre-Chevalier, ce mercredi. Une discipline dans laquelle excelle Romain Bardet... mais aussi Froome. Ce jeudi, l'arrivée au sommet de l'Izoard, après 14,1 kilomètres de montée à 7,3%, devrait fixer tout le monde, y compris Fabio Aru (Astana) et Rigoberto Uran (Cannondale), respectivement deuxième et quatrième. Si Bardet compte plus d'une minute d'avance sur Froome, tout est possible. Sinon...