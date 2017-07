VIDÉO - Les hôtesses, l'atout charme du Tour de France

"Quand les coureurs arrivent, ils ne montent pas directement sur scène. Ils vont changer de maillot et se passer une lingette, raconte à LCI Mathilde, hôtesse Skoda, qui participe à son cinquième Tour. Juste avant le protocole, on a le temps de discuter avec eux. On échange quelques mots avec eux." Si de nombreuses hôtesses travaillent à l'année sur plusieurs événements, le Tour de France, Roland-Garros ou le Mondial de l'Automobile, pour d'autres c'est qu'un job d'été. À l'instar de Mathilde, CPE (Conseillère principale d'éducation) dans un lycée près de Rouen. "Ça tranche pas mal, le reste de l'année c'est sanctions et punitions", s'amuse-t-elle.