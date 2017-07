VIDÉO - Tour de France : le coup de gueule de Yoann Offredo sur "le manque de motivation" des coureurs

À l'arrivée, la ligne franchie mais toujours sur son vélo, Yoann Offredo a tapé du poing, se payant sans retenue les coureurs frileux qui n'ont pas voulu venir dans l'échappée avec lui. "C'est une course de vélo. On est là pour s'amuser, pour essayer de gagner. Qui va battre Marcel Kittel ? Il n'y en a pas 50 qui peuvent les battre, a-t-il confié à LCI. J'y ai cru au kilomètre 0 en partant. Si je pars c'est avec une idée derrière la tête. Je pensais qu'il allait pleuvoir. Mais bon je savais aussi que le final était vent de face, grande route... À deux, je savais que c'était mission impossible. Mais en même temps, quand tu es devant, tu fais quoi ? Tu te relèves ? (...) Et puis on fait quoi ? On se met au bout du boulevard, et puis on fait un sprint à ce moment-là."