VIDÉO - Tour de France : en zig-zag, la drôle de technique de Périchon dans le Col de Peyra Taillade

Interrogé sur son vélo d'entraînement par France Télévisions, Pierre-Luc Périchon a commenté cette image plutôt rare, d'où le fait qu'elle soit insolite. "J'étais un peu juste physiquement. J'ai slalomé pour essayer de garder une bonne cadence. Je ne montais plus. Je n'ai pas été perdant sur le coup, a-t-il déclaré. Je ne sais pas si ça sera une image l'une des images du Tour. Mais quand c'est comme ça, on ne réfléchit plus trop et c'était ce qui me paraissait le mieux. J'essayais de ne pas rentrer dans les gens et sauver ce qu'on peut comme on peut."