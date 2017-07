VIDÉO - Tour de France : Warren Barguil et Marcel Kittel pris dans une chute collective

Une chute dans laquelle Marcel Kittel a aussi été impliqué. L'Allemand, quintuple vainqueur d'étape sur le Tour 2017, piégé la veille à Romans-sur-Isère où il a terminé à plus de 16 minutes de son adversaire pour le maillot vert, le redoutable Michael Matthews (Sunweb), est tombé lourdement. Le sprinteur de la Quick Step-Floors, le genou en sang et le maillot déchiré au niveau de l'épaule droite, eu beaucoup de mal à reprendre la route. Pointé à plus de 2'30" de la tête de la course, il n'a pas pu disputer sprint intermédiaire à Matthews, qui revient à 9 unités de lui.