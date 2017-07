VIDÉO - Tour de France : Arnaud Démare, hors-délai, quitte la route de la Grande Boucle

À l'arrivée, un brin fataliste, le manager de la FDJ Marc Madiot cherchait à retenir le positif de cette première semaine de course sur la Grande Boucle. "Quand on court on sait qu’il y des bons et des mauvais moments. il est tombé sur une journée très difficile. Il y a au moins une victoire d'étape et deux places de deuxième, tout n'est pas à jeter, a-t-il déclaré au micro de France Télévisions. C'est la vie, il y a plus grave, c'est le tour de France, tout simplement, c'est le vélo, on passe de la joie à la déception rapidement. Je pense qu'il y a un problème physique du côté d'Arnaud, on va faire des analyses, ce matin il a été lâché après 500 mètres..."





Les équipiers de Démare, Jacopo Guarnieri, Ignatas Konovalovas et Mickaël Delage, hors-délais, sont ainsi contraints à l'abandon. La FDJ prendra donc le départ de la 10e étape, mardi, avec seulement cinq coureurs.