VIDÉO - Tour de France : insulté et menacé sur les réseaux sociaux, Cavendish appelle ses détracteurs au calme

Souffrant d'une fracture de l'omoplate droite, Cavendish a livré son sentiment sur les attaques à son encontre. Pour lui, elles sont en partie dues à la sanction infligée au Slovaque mais aussi à son comportement - pas toujours sportif - lors de ses débuts sur le circuit professionnel. "Je suis en train de payer à 32 ans mon attitude de quand j'étais gosse", s'est-il ainsi ému, face caméra, avant d'appeler ses détracteurs au calme.





Dans cette même vidéo, le Britannique a affirmé qu'il n'entretient aucune animosité envers Peter Sagan. "Nous sommes amis, il m'a présenté ses excuses et m'a ensuite appelé dans la soirée. Ça montre l'homme qu'il est. C'est un grand champion et un grand sportif"... dont les frasques et les exploits vont manquer aux amoureux du Tour.