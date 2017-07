VIDÉO - Tour de France 2017 : le jeu officiel de la Grande Boucle en garde sous la pédale

Mais à défaut de révolutionner le genre, Cyanide Studios a écouté les attentes et les demandes de sa communauté de joueurs pour booster le gameplay de ce nouvel opus. Cette année, plus que jamais, la quête de la crédibilité a été poussée à l’extrême, les développeurs ayant tenu compte des aspérités qui font le sel de la course. Les pentes et dénivelés, par exemple, sont désormais pris en compte, tout comme les zones stratégiques qui peuvent désormais favoriser les bordures. Il est aussi possible de gérer le tempo à la tête du peloton, ce qui vous permettra de laisser quelques adversaires sur le carreau. Il n'est ainsi pas rare de voir un sprinteur en sur-régime "piocher" dans un col. Le risque de hors-délai pour les retardataires, qui finissent une étape au-delà de la limite de temps imposé par la direction de course, rend le tout encore crédible.