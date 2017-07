VIDÉO - Coup de coude de Sagan, chute de Porte... les 10 images qui ont fait ce Tour de France 2017

Même si la haute montagne a accouché d'une souris et que c'est encore sur son terrain préféré du contre-la-montre que Christopher Froome a gagné le Tour de France, cette dernière édition de la Grande Boucle emporte avec elle de solides images et incidents de courses. De l'exclusion du champion du monde pour avoir fait tomber... un ancien champion du monde, à une victoire jouée à un centième de boyau, sans oublier des chutes spectaculaires, le Tour a encore fourni de sacrés moments d'émotion, au sommet desquels on retrouve, pour les supporters tricolores, le panache (presque) triomphal de Romain Bardet et Warren Barguil.