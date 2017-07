VIDÉO - Tour de France : le peloton traverse le Grand Palais entre une piscine et une piste d'athlétisme (virtuelle)

Après plus de 50 kilomètres de course et avant d'entamer les 9 tours sur les Champs-Elysées, les 167 coureurs du Tour de France se sont permis une petite virée dans Paris et ont visité l'un des endroits cultes de la capitale française.





À défaut de s'offrir la montée du Sacré-Coeur, le peloton a traversé la Nef du Grand Palais, sous les magnifiques verrières du lieu, situé en bordure des Champs-Élysées.