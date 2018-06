A la découverte des coulisses du G7

Le G7 pour l'année 2018, se tiendra dans un manoir au Canada et pour la couverture de l'évènement, les journalistes devrons faire 3h de bus pour y parvenir.Pour l'occasion, on vous propose quelques images des coulisses, à l'époque où le Sommet s'appelait encore le G8. Cela se passait à Deauville où on avait vu Nicolas Sarkozy appeler Barack Obama par son prénom. Selon lui, les relations personnelles comptent beaucoup, mais ne suffisent pas pour entretenir une bonne conversation. Sinon, durant les séances de travail à huis clos, les chefs d'Etat sont-ils vraiment seuls ?



