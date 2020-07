Crise économique : plutôt que le chômage, Macron préfère une baisse "momentanée" des salaires

Le chef de l'Etat explique sa préférence à la baisse de salaire, autorisée par une loi introduite par Muriel Pénicaud en 2019, "parce qu'on met parfois des années pour revenir vers un emploi", alors que la crise née du coronavirus et du confinement pourrait déboucher sur la destruction de 800.000 à un million d'emploi dans les prochains mois. Emmanuel Macron assortit toutefois de plusieurs conditions cette faveur à une loi qui autorise les entreprises à pratiquer un "chantage à l'emploi". D'abord, il rappelle que ces dispositions doivent s'inscrire dans le cadre d'un dialogue social, au niveau de la branche professionnelle ou de celui de l'entreprise. "Ça ne doit pas prendre la forme d'un chantage. [...] Quand il y a de la peur dans un pays, le dialogue social a une valeur inouïe parce que ça permet de mettre des gens autour d'une table".

Vantant un modèle d'entreprise où "patrons et salariés partagent le même risque" - "le patron en prend même peut-être plus" -, il estime que les deux parties doivent aller dans le même sens : "Aucun patron ne veut que ses salariés travaillent moins. [...] Le patron, il veut plutôt embaucher davantage et avoir plus d'activité".