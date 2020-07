EN DIRECT - L'interview du 14 juillet d'Emmanuel Macron a réuni 8,1 millions de personnes

REACTIONS/EELV

"Face à la gravité exceptionnelle de la crise, on attendait d’Emmanuel Macron des mesures sociales fortes, un plan de relance et de transition écologique puissant et immédiat ... Rien de précis, aucun calendrier ! Les mots ne masquent plus l’impuissance et l’inaction politique", réagit l'eurodéputé EELV Yannick Jadot.