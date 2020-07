EN DIRECT - Masque obligatoire, relance, retraites, écologie, impôts... ce qu'il faut retenir de l'interview du 14-Juillet d'Emmanuel Macron

REFORMES

"J'ai mené au début de ce quinquennat des réformes tambour battant. J'ai donné le sentiment à nos concitoyens qu'au fond je réformais malgré eux"

"Ce pourquoi j'ai voulu devenir Président, c'est pour rendre la France plus forte et plus indépendante. Pour que chacun retrouve la maîtrise de sa vie et de son destin, et qu'il y ait un chemin de justice. Cela, je ne l'ai peut-être pas assez montré"

"La méthode utilisée durant les trois premières années a permis de faire des réformes inédites, que l'on pensait impossibles. Elles étaient nécessaires. Les résultats sont là. On était en train de gagner la bataille contre le chômage de masse"

"Par contre, la confiance n'avait pas retrouvé le pays"