EN DIRECT - Un 14-Juillet en hommage aux soignants : suivez notre édition spéciale

DÉFILÉ UNIQUE









Cette année, le défilé du 14-Juillet est exceptionnel. Il est placé sous le thème d'une "Nation engagée, unie et solidaire" et en hommage aux "personnels, civils et militaires, ayant participé à la lutte contre la pandémie". Il n'y aura pas de cortège le long des Champs-Elysées. Pour respecter les conditions sanitaires, le défilé aura lieu seulement autour de la Place de la Concorde et 4.500 personnes seront présentes.