Que fête-t-on réellement le 14 juillet ?

Le 14 juillet est déclaré fête nationale, et jour férié, depuis une loi du 6 juillet 1880. Ce texte fait partie d'un ensemble de mesures symboliques, portées par la nouvelle majorité républicaine à la Chambre des représentants élue un an plus tôt. Parmi ces mesures : le siège du pouvoir est ramené de Versailles à Paris, les communards parisiens bénéficient de l'amnistie, "La Marseillaise" devient l'hymne officiel et du 14 juillet est définitivement retenu comme jour de la fête nationale. Mais célèbre-t-on réellement ce jour-là : prise de la Bastille ou fête de la Fédération ?