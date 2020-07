Interview du 14-Juillet : que doit annoncer Emmanuel Macron ?

L'interview se tient dans un contexte particulièrement inédit pour un 14-Juillet. Une crise sanitaire qui n'est pas achevée, une crise économique et sociale "qui arrive", selon les mots de Jean Castex, et un gouvernement "de combat" fraîchement nommé pour permettre à Emmanuel Macron de mener ces défis de front tout en préparant - même si le sujet n'est jamais formulé - l'élection présidentielle de 2022.

Les attentes portent bien sûr en priorité sur le plan du chef de l'Etat pour "reconstruire", selon ses mots, le pays fortement déstabilisé par les effets d'une crise sanitaire qui n'est pas terminée. Après avoir donné une philosophie générale dans une interview à la presse régionale avant le remaniement, Emmanuel Macron devrait entrer dans le concret.

Il reviendra probablement sur les mesures en faveur des soignants décidées dans le cadre du Ségur de la santé, sur les mesures sanitaires en cours et sur les choix qu'il a opérés en nommant Jean Castex à Matignon en remplacement d'Edouard Philippe, mais aussi Gérald Darmanin à l'Intérieur et Eric Dupond-Moretti à la Justice, deux ministres qui ont attiré les foudres des associations féministes, et des magistrats pour le second.