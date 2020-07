Le feu d'artifice du 14 juillet maintenu à Paris, comment va-t-il se dérouler ?

Faisant appel au sens des responsabilités et au civisme des Parisiens, la maire de Paris Anne Hidalgo et le préfet de police Didier Lallement ont décidé de "modalités d'organisation particulières" : "le public ne pourra être accueilli au sein d'un large périmètre autour de la Tour Eiffel".

Le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet aura bien lieu la semaine prochaine dans la capitale, a annoncé la Ville de Paris mercredi. L’événement sera toutefois adapté aux circonstances exceptionnelles, et se fera donc sans public. "Compte tenu du contexte sanitaire et réglementaire actuel, et notamment de l'interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes, les festivités à Paris ne peuvent se tenir en présence d'une large foule comme c'est le cas chaque année", indiquent la mairie et la préfecture.

Des restrictions d'accès seront mises en œuvre dès 11 heures sur le Champ-de-Mars et à compter de 16 heures autour du site de Trocadéro et sur le pont d'Iéna. Et à compter de 19 heures, une large zone s'étendant du pont de Grenelle jusqu'au pont de l'Alma, englobant le Champ-de-Mars et le site du Trocadéro, sera "strictement interdite au public", à l'exception des riverains, résidents des hôtels et professionnels en mission "sur présentation d'un justificatif". Plusieurs stations de métro seront également fermées au sein du périmètre interdit et en périphérie.

Maintenu lui aussi, le concert organisé sur le Champ-de-Mars par Radio France sera également "à huis clos cette année".