Lundi 11 juin : la revue de presse de Natacha Polony

Les agissements de Donald Trump lors du G7 suscitent l'intérêt de la presse ce lundi. Dans la Charente Libre, Dominique Garraud titre son édito : "Les aventures de Trump le dynamiteur". Dans Le Journal de la Haute-Marne, Christophe Bonnefoy opte pour son édito : "Indigeste". Dans La Presse de La Manche, Jean Levallois titre son édito : "Le clown". Dans Le Républicain Lorrain, Pierre Fréhel opte pour son édito : "Désordre mondial". L'Opinion intitule : "Face à Trump, Macron en panne de stratégie". Le Monde titre : "Macron et Trudeau, unis par leur faible engagement pour la planète". Autre sujet, L'Opinion intitule : "Avec le Mondial de football, la Russie rouvre ses dessaouloirs". A la Une du Parisien : "Investissements étrangers : la France plus attractive que jamais". Le Monde titre : "L'ambition émancipatrice du programme présidentiel échappe à un nombre grandissant de concitoyens". A la Une de l'Opinion : "Politique sociale Macron à la recherche du bon équilibre". Dans Libération, Paul Quinio opte pour son édito : "Cacophonie". Enfin, l'article du jour est publié au Figaro : "Ridha Khadher, le boulanger du Palais".



Ce lundi 11 juin 2018, Natacha Polony, dans sa chronique "Polony sans filtre", nous présente la revue de presse du jour. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 11/06/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.