Marion Cotillard incarne une mère à la dérive dans "Gueule d'ange"

Le Festival de Cannes a livré son palmarès samedi soir. Mais au-delà des récompenses, certains films ont parfois été reçus comme un choc par les spectateurs. "Gueule d'ange" était présenté dans la section "Un certain regard". Le long-métrage de Vanessa Filho raconte l'histoire d'une jeune mère paumée, abîmée, devenue incapable de s'occuper de sa fille. L'actrice Marion Cotillard est venue sur notre plateau pour en parler.



