Mikado : 4 milliards sont produits chaque année

L'unique usine européenne à l'origine des Mikados se trouve à Cestas en Gironde. Elle produit près de 6 000 bâtonnets de 12 cm et 2,7 g par minute et les vend trois fois plus cher qu'un produit qui lui est identique. Un site bordelais compte investir 7 millions d'euros sur une chaîne plus moderne afin d'en produire moitié plus.



