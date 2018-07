Pourquoi les sapeurs-pompiers de Paris ont-ils un statut militaire ?

C’est après avoir échappé de peu aux flammes lors d’un bal tragique, que l’Empereur Napoléon Ier décide de réorganiser et de professionnaliser la lutte contre le feu à Paris. Le souverain confie cette mission à un corps militaire : le Bataillon de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), qui est institué, par décret du 18 septembre 1811.





Avec plus de 8500 soldats du feu, la BSPP est aujourd’hui le plus grand corps de sapeurs-pompiers d’Europe, et le troisième dans le monde, après ceux de Tokyo et New-York. Chaque année, le bataillon recrute 1200 sapeurs-pompiers.