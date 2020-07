VIDÉO - 14-Juillet : l'hommage de la Patrouille de France aux soignants et les applaudissements place de la Concorde

Placé sous le signe d'"une Nation engagée, unie et solidaire", cette cérémonie du 14-Juillet a mis à l'honneur la participation des personnels civils et des armées français et étrangers, durant la crise sanitaire liée à la lutte contre le coronavirus au sein de l'opération Résilience. Un hommage qui s'est achevé par une Marseillaise ainsi qu'une longue et très émouvante salve d'applaudissements place de la Concorde autour d'un immense drapeau français déployé.

Car ce 14-Juillet n'était pas tout à fait comme les autres, mesures sanitaires oblige, le défilé des troupes à pied a été circonscrit à la place de la Concorde dans une configuration réduite. En revanche, une place d'honneur a été faite au défilé aérien, avec comme point d'orgue, le passage de la Patrouille de France, laissant filer ses panaches de fumée bleu-blanc-rouge.

Les Alphajets ont ensuite réalisé un second passage exceptionnel en l'honneur des soignants, avec à leur bord, trois "invités" plus coutumiers du monde de l'hôpital que de celui des avions militaires. Pour l'occasion, 6 des Alphajets diffusaient un panache blanc - encadré du bleu et du rouge du drapeau français - en signe d'hommage aux soignants.