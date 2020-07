14-juillet : l'épidémie prive de nombreuses villes de festivités

"C'est quand même dommage. Mais on passe quand même une bonne vie." Le petit bonhomme, interrogé par TF1 sur le port de Sainte-Maxime (Var) dans le reportage ci-dessus, a à peu près tout dit. Dans le fond, ce n'est, certes, pas bien grave. Mais c'est quand même dommage, pour ceux qui, comme lui, aiment les festivités du 14-Juillet. Malheureusement, en cette année 2020, la pandémie de Covid-19 et les restrictions sanitaires qu'elle impose mettent la fête nationale au régime sec.

Comme à Sainte-Maxime, à Lille, à Lyon, à Strasbourg, à Bordeaux ou encore à Marseille, les traditionnels feux d'artifice ont en effet été annulés, "dans une volonté d'assurer la tranquillité publique et de limiter les rassemblements, en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19", synthétise la mairie de Lyon dans son communiqué. Pas non plus de spectacle pyrotechnique au-dessus de Carcassonne , qui attire chaque année un nombre conséquent de touristes dans son site classé au Patrimoine mondial de l'Unesco. A Paris, un feu d'artifice sera bien tiré à 23h depuis la Tour Eiffel, mais sans public ...

Au Mans, en revanche, il a été décidé de maintenir un feu d'artifice, mais de limiter le nombre des spectateurs, qui devront respecter strictement les mesures barrières. A Brest et Auray (Morbihan), des spectacles de rue remplaceront les habituelles fusées multicolores. A Pau, ça sera un lâcher de lanternes "biodégradables et ignifugées" et à Strasbourg, un pique-nique participatif en bordure du Rhin. A Nice, où il n'y a plus de feu d'artifice tiré le 14 juillet depuis l'attentat qui a fait 86 morts sur la Promenade des Anglais en 2016, une cérémonie d'hommage aux victimes "sobre et intime" et "réservée aux familles" aura lieu dans la matinée à la villa Massena, qui abritera pour l'occasion un mémorial provisoire.