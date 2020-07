14 juillet : ces militaires qui ont combattu le coronavirus

Parmi les militaires mis à l'honneur le 14 juillet, on retrouvera certains de ceux qui ont participé à l'opération Résilience. Transport de malades, désinfection à grande échelle... Cette mobilisation exceptionnelle de l'armée sur le sol français pour aider pendant la crise sanitaire du coronavirus a pris de nombreuses formes. À Fontevraud (Maine-et-Loire), Istres (Bouches-du-Rhône) et Clamart (Hauts-de-Seine), nos journalistes ont retrouvé trois de ces soldats qui étaient sur le front contre le Covid-19.



