14-Juillet : retour sur les moments forts de ce défilé inédit

Coronavirus oblige, le défilé des troupes à pied a été circonscrit à la place de la Concorde dans une configuration réduite. Pas de matériels, mais des femmes et des hommes engagés dans la lutte contre le Covid-19. La Patrouille de France est passée deux fois dans le ciel pour rendre hommage aux soignants civils et militaires. La cérémonie s'est achevée par une Marseillaise et une longue salve d'applaudissements.



