Caméras, délation... comment la Corée du Sud traque le virus

Tous les jours, ils traquent le virus. Ces enquêteurs viennent d'apprendre qu'un nouveau cas positif a été découvert deux jours plus tôt dans une clinique pour personnes âgées. Le centre a été entièrement désinfecté. Ces agents municipaux vont tout passer au crible : relever le nom de chaque visiteur, de chaque employé, et accorder une attention particulière aux images de vidéosurveillance. Ils recherchent la personne contaminée. Rien que dans ce quartier de Séoul, chaque jour, plus de 70 inspecteurs mènent des enquêtes ultra-minutieuses. "J'ai noté tous les mouvements de la personne infectée en les classant par tranches horaires. Quand elle va aux toilettes, ses repas, on note tout", détaille Lee Kyung-Soo, enquêteur de l'arrondissement de Seocho-Gu.