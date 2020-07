Macron veut rendre le masque "obligatoire" dans "tous les lieux publics clos"

L'obligation de porter un masque dans tous les commerces et établissements publics clos a été demandée par des médecins dans une tribune dimanche 12 juillet , alors que des signaux montrent que l'épidémie repart légèrement à la hausse dans le pays et qu'un relâchement de la population est constaté depuis quelques semaines.

Emmanuel Macron a profité de son interview face à Gilles Bouleau et Léa Salama en cette fête nationale pour annoncer vouloir rendre le port du masque obligatoire dans "tous les lieux publics clos". Si aucune date butoir n'est encore fixée, la mesure devrait être prise "dans les prochaines semaines", selon le chef de l'Etat qui a évoqué le 1er août à titre d'exemple. "On le fait dans les transports, ça marche très bien, mais c'est un peu erratique dans les lieux publics clos (...) ça veut dire qu'il faut que les choses s'organisent", a-t souligné et "recommandé à tous nos concitoyens de porter le masque au maximum quand ils sont dehors et, a fortiori, quand ils sont dans un lieu clos".

"Nous allons observer la situation", a indiqué Emmanuel Macron, qui dispose de retours quotidiens du Conseil scientifique sur la situation épidémiologique, a souligné l'existence de ces signaux faibles : "Nous avons ces fameux indicateurs, le fameux R est en train d'augmenter. Nous avons des signes que ça repart quand même. (...) Face à cela, nous devons prévenir et nous préparer." Plus tôt dans cet entretien, le chef de l'Etat a rappelé le lourd bilan de l'épidémie en France - plus de 30.000 morts à ce jour - en indiquant que les Français "ont réussi à endiguer le virus et à retrouver presque une vie normale".

Et en cas de deuxième vague, "nous serons prêts", a assuré le président, indiquant que "cela a été préparé sous l'autorité du Premier ministre", autrefois M. déconfinement du gouvernement. "Nous avons à la fois les stocks et les approvisionnements qui sont sécurisés et nous avons l'organisation au plus près du terrain, qui permettrait de faire face à une recrudescence, si elle était là." En revanche, Emmanuel Macron n'a pas exclu d'éventuels reconfinements de la population, "le plus localement possible et donc le plus vite possible".