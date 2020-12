Courses, trajets : le dernier rush avant le réveillon sous couvre-feu.

À 19 heures, ce jeudi soir dans le 17e arrondissement de Paris, il y a ceux qui sont pressés de finir leurs courses, et ceux qui n'ont même pas encore commencé à penser au menu. C'est le poissonnier qui semble le plus attirer les retardataires. De nombreux clients se bousculent encore à l'intérieur de leurs pavillons. Et les autres enseignes ne sont pas en reste. Les gens essaient de perdre le moins de temps possible pour être à temps et rentrer avant 20 heures. Il y a du monde partout. Pour ce réveillon avec un nombre réduit d'invités, certains en profitent pour les gâter. Fruits de mer, champagne, foie gras... Beaucoup veulent faire des heureux.