Covid-19 : comment le variant britannique circule-t-il dans l'Hexagone ?

Difficile pour l'heure de savoir en quelle proportion le virus anglais circule sur tout le territoire. Il est plus contagieux. Selon Vincent Enouf, responsable adjoint du Centre National de Référence des infections respiratoires à l'institut Pasteur, celui-ci a des déterminants qui lui permettent de se diffuser plus facilement dans la population. Cela peut engendrer des afflux au niveau des urgences et une embolisation du système hospitalier. En revanche, ce virus ne provoque pas plus de cas sévères, ni de plus forte maladie.