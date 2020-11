Covid-19 : pourquoi la deuxième vague épargne-t-elle Bergame ?

Bergame est relativement épargnée au moment où la seconde vague frappe tout le reste de l'Italie. En mars, cette ville était pourtant un épicentre de l'épidémie de Covid-19 en Europe. Les morgues étaient alors saturées, à tel point que l'armée italienne a dû transporter des centaines de corps en camions vers d'autres villes. Pour rappel, plus de six mille habitants ont été emportés par le coronavirus dans Bergame et sa région. L'hôpital de la ville était au coeur de la tempête au mois d'avril.



Les habitants de Bergame semblent moins vulnérables. Et les médecins ont un début d'explication. Selon le docteur Stéfano Fagiuoli, de l'hôpital de Bergame, des enquêtes épidémiologiques ont été lancées et la présence d'anticorps contre le Coronavirus a été découverte chez 38% de la population de la région. Ainsi, la défense de ces anticorps pourrait apporter une immunité collective temporaire. Malgré tout, la ville reste prudente, car l'épicentre de l'épidémie s'est déplacé vers Milan, à une cinquantaine de kilomètres seulement.