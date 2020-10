Enseignement : la liberté d'expression est-elle en danger ?

Cela fait des années que des professeurs alertent sur la difficulté d'enseigner certains faits historiques, d'aborder certains thèmes en classe. Iannis Roder enseigne l'histoire dans un collège de Seine-Saint-Denis. En 20 ans d'expériences, il a régulièrement des confrontations avec certains élèves sur certaines thématiques. Ce professeur a déjà alerté plusieurs fois dans des livres où il évoque ces difficultés récurrentes. Quand on lui demande comment il les dépasse, il répond : "On ne les dépasse pas ces difficultés, on les affronte. On les prend et on essaie de travailler à partir des propos des élèves, à partir de ce qu'ils disent, à partir de ce qu'ils affirment pour remédier à cela".



Iannis Roder prend son rôle très à cœur, d'autant qu'il considère que l'école est parfois le seul lieu pour éveiller les consciences. L'assassinat de Samuel Paty changera-t-il sa manière d'enseigner ? Sa réponse est une conclusion glaçante : "Consciemment ou inconsciemment, peut-être qu'il m'arrivera maintenant davantage de m'auto-censurer".



