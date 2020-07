Feu d’artifice : certains villages font de la résistance

En raison de la crise sanitaire, le 14 Juillet de cette année est quelque peu différent. Habituellement, fête nationale rime avec bals et feux d'artifice. Mais pour limiter la propagation du coronavirus, de nombreux maires ont préféré renoncer aux festivités. Eschau (Bas-Rhin) fait partie des rares communes où le ciel s'est illuminé le 13 juillet au soir. Le maire, plutôt que de priver les habitants de ce moment, a décidé d'encadrer la fête et de compter sur leur prudence.



