Inondations dans le Sud-Ouest : Tartas, la commune martyre

A Tartas, dans le Sud-Ouest, la Midouze a de nouveau gagné une dizaine de centimètres depuis dimanche suite au passage de la tempête Justine ce week-end. C’est la quatrième crue en à peine deux mois. Les habitants ne sont même plus surpris. Hélène a déjà été inondée au début de l’année. "Ça commence à faire beaucoup. Pour le moral, c’est un peu difficile par moments. Ça a été tellement rapproché les deux fois qu’à force on est fataliste." Chez elle, les dégâts sont conséquents. Il y en aurait pour 40.000 euros de réparations. C’est la première année que cette habitante, qui est là depuis 40 ans, voit autant d’eau en si peu de temps.

Ce sont les fortes pluies de ces derniers mois qui ont causé ces crues rapprochées mais aussi l’artificialisation des sols qui empêche l’eau de s’évacuer. Des professionnels proposent des solutions dont celle de laisser plus de place à la rivière en amont. "Par exemple, restaurer beaucoup de zones humides qui ne sont ni plus ni moins que des éponges et qui sont étroitement liées au fonctionnement du cours d’eau. Plus on restaurera ce genre de milieux là, plus ça rendra un service gratuit à la collectivité", nous explique David Marhein, technicien rivière.